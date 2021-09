Читай также: Песню из американского сериала “Чернобыль“ исполнил украинский хор

Турфирмы, организовывающие экскурсии в Чернобыль, заявили о росте потока туристов на 40 процентов в сравнении с прошлогодними показателями. Причиной для повышенного интереса стал сериал Чернобыль, выпущенный компанией HBO. Об этом пишет Reuters.

Люди из разных стран мира стали проявлять больше интереса к “зоне отчуждения“.

Представитель одного из агентств отметил, что в мае количество клиентов увеличилось на 30 процентов, в то время, как на период с июля по август количество заказов возросло на 40 процентов.

Listen to how the shocking trial of #ChernobylHBO put even more lives in danger in the latest installment of The Chernobyl Podcast.



Episodes 1-5 are now available wherever you get your podcasts: https://t.co/een03KO1hP pic.twitter.com/KfZWELw8gQ