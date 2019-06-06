Количество клиентов турфирм, предлагающих экскурсии в "зону отчуждения", увеличилось на 40 процентов.

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Турфирмы, организовывающие экскурсии в Чернобыль, заявили о росте потока туристов на 40 процентов в сравнении с прошлогодними показателями. Причиной для повышенного интереса стал сериал Чернобыль, выпущенный компанией HBO. Об этом пишет Reuters.

Люди из разных стран мира стали проявлять больше интереса к “зоне отчуждения“.

Представитель одного из агентств отметил, что в мае количество клиентов увеличилось на 30 процентов, в то время, как на период с июля по август количество заказов возросло на 40 процентов.

Listen to how the shocking trial of #ChernobylHBO put even more lives in danger in the latest installment of The Chernobyl Podcast.



Episodes 1-5 are now available wherever you get your podcasts: https://t.co/een03KO1hP pic.twitter.com/KfZWELw8gQ — HBO (@HBO) 5 июня 2019 г.

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В связи с выходом сериала, некоторые турфирмы даже стали специально предлагать туристам экскурсии по местам, показанным в телевизионном шоу.

Экскурсия в Чернобыль с англоязычным гидом обойдется в 100 долларов с человека.

Ранее сообщалось, что сериал Чернобыль стал самым популярным в истории, обойдя Игру престолов и ряд других фаворитов.