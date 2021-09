Отмечается, что шестая серия восьмого сезона собрала 19,3 миллиона просмотров в эфирном показе, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Она стала рекордной не только для самого сериала, но и для канала HBO.

Everything has an end, even #GameofThrones.

Thank you to all in the realm. pic.twitter.com/CIasWPg1x8