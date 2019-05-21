Заключительную серию сериала в стиле фентези посмотрели более 19 миллионов американских телезрителей.

Читай также: Кит Харингтон высказался о "сексизме" в финале Игры престолов Премьера шестой серии заключительного сезона сериала Игра престолов установила рекорд по просмотрам в США. Ее посмотрели более 19 миллионов человек. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило агентство Премьера шестой серии заключительного сезона сериала Игра престолов установила рекорд по просмотрам в США. Ее посмотрели более 19 миллионов человек. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные HBO.

Отмечается, что шестая серия восьмого сезона собрала 19,3 миллиона просмотров в эфирном показе, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Она стала рекордной не только для самого сериала, но и для канала HBO.

Everything has an end, even #GameofThrones.

Thank you to all in the realm. pic.twitter.com/CIasWPg1x8 — Game of Thrones (@GameOfThrones) 20 мая 2019 г.

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Предыдущий рекорд принадлежал предпоследней серии саги, набравшей 18,4 миллиона просмотров.

По информации HBO, Игра престолов доступна в более чем 150 странах по всему миру, но данные о просмотрах нелегко получить на многих рынках, что делает невозможным вычисление глобальной цифры.

Ранее сообщалось, что поклонники сериала потребовали переснять восьмой сезон киносаги.