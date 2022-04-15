Рианна бросила A$AP Rocky из-за измены с подругой – СМИ
Беременная певица разорвала помолвку с возлюбленным
Беременная Рианна и отец ее будущего ребенка A$AP Rocky расстались из-за его измены с подругой исполнительницы. Об этом сообщают западные СМИ.
По информации инсайдеров, причиной разрыва стала измена музыканта с подругой исполнительницы Аминой Муадди, которая является дизайнером обуви Рианны.
Отметим, что парочка не спешит комментировать данную информацию, но есть и те, которые считают, что таким образом влюбленные решили пропиариться. Тем более, что на странице Муадди в Instagram последний пост, выпущенный за сутки до новости, посвящен Рианне.
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