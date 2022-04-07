Певица помолвлена с бывшем парнем Деми Ловато рэпером Mod Sun

Аврил Лавин выходит замуж в третий раз: фото и видео с помолвки; фото: instagram.com/modsun

Канадская певица Аврил Лавин и американский рэпер Mod Sun, настоящее имя которого Mod Sun Дерек Райан Смит, решили вывести свой роман на новый уровень. Пара объявила в своих социальных сетях, что решили пожениться.

«В тот день, когда мы встретились, я понял, что это ты», — написал музыкант.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео с помолвки Аврил Лавин и Mod Sun:

Также он рассказал, как сделал предложение артисте:

«Вместе навсегда, до конца наших дней. Мне приснился сон, в котором я сделал предложение в Париже. Я вытащил кольцо и попросил тебя надеть его. Я стоял на одном колене, когда смотрел в твои глаза. Ты слишком прекрасна, чтобы мои слова могли описать. Я схватил тебя за руку и сделал последний вдох… Я сказал: «Ты выйдешь за меня замуж?» и она сказала «да». Я люблю тебя, Аврил».

В свою очередь 37-летняя артистка опубликовала в своем блоге серию снимков с помолвки прямо у Эйфелевой башни, а также раскрыла дату помолвки – 27 марта:

«Да! Я люблю тебя навсегда», – подписала пост знаменитость.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео с помолвки Аврил Лавин и Mod Sun:

Аврил рассказала, что они встретились во время написания песен и после того, как она разорвала предыдущие отношения. Влюбленные сразу же нашли общий язык. К февралю 2021 года появились слухи об отношениях парочки, когда их видели вместе на публике. Они подтвердили свои отношения, взявшись за руки и поцеловавшись на публике ко Дню святого Валентина.

К слову, они вместе работали над треком «Flames», который в то время был включен в его альбом. Примерно в то же время он дебютировал с татуировкой Аврил.

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