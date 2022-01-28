Джорджина Родригес похвасталась романтическим подарком от знаменитого футболиста

27 января возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду, аргентинская фотомодель Джорджина Родригес отметила 28-летие. Вместе с знаменитым бойфрендом и детьми она провела этот день в ОАЭ.

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На своей странице в Инстаграм именинница, которая беременна двойней, похвасталась подарком от Роналду. Один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире ради любимой арендовал самый высокий в мире небоскреб — Бурдж-Халифа в Дубае.

На фасаде башни транслировали видео со съемок сериала Netflix о Родригес. Сама же Джорджина наблюдала за роликом на крыше одного из соседних домов. Кроме того, модель в компании самых близких людей успела в свой день рождения отдохнуть на пляже и повеселиться в роскошном отеле.

Листайте карусель, чтобы посмотреть, как Криштиану Роналду поздравил любимую с 28-летием

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