Узнайте, в чем причина развода самой красивой голливудской пары

Ранее фанаты были шокированы, когда Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили, что расстаются после более чем 15 лет совместной жизни. Теперь источник близкий к Лизе раскрывает причину их расставания.

Читайте также: Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16-летних отношений

Источник говорит, что пара, которая была вместе почти 17 лет, из них 5 лет как супружеская пара, не приняла решение «в одночасье».

«Они разошлись из-за разных фокусов. Несколько лет назад Джейсон изо всех сил пытался найти работу. Сейчас его карьера идет вверх. И он хочет продолжать работать столько, сколько сможет», — сказал источник.

Читайте также: Джейсон Момоа заболел коронавирусной инфекцией: подробности

Отметим, что 54 -летняя Лиза «не была заинтересована в том, чтобы присоединяться к 42-летнему Джейсону в каждом месте. Она наслаждается своей жизнью в Лос-Анджелесе».

«Им было трудно быть врозь… Для некоторых людей это может укрепить их брак. Для брака Лизы и Джейсона разлука стала катастрофой. Это не будет какой-то скандальный развод, когда они будут ругаться друг с другом. Они оба очень духовны и верят в высшую силу», — добавил источник.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Умер известный французский актер Гаспар Ульель: подробности

ТОП-10 самых богатых комиков