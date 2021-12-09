Рэперша снялась в откровенной фотосессии со своим избранником

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona снялась в дерзкой фотосессии со своим возлюбленным – тик-токером Денисом (YOXDEN) и представила его публично, как свою вторую половинку.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала совместный кадр с парнем, на котором позирует в нижнем белье и леопардовом халате, сидя у него на коленях. Образ дополнила стильной прической и носками с босоножками.

В публикации певица рассказала, что скрывала отношения с Денисом 10 месяцем и трогательно призналась ему в любви. По ее словам, их отношения стали очень крепкими.

«У двух совершенно разных, на первый взгляд, людей, на самом деле в голове есть много общего. Именно это объединяет. Общего было настолько много, что наши отношения лишь за 10 месяцев стали такими крепкими», – поделилась Alyona Alyona.

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