Как отметили годовщину свадьбы Приянка Чопра и Ник Джонас: видео
Звездные супруги показали, как отпраздновали годовщину свадьбы
Известная индийская актриса Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас отметили годовщину свадьбы – 3 года. Звездные супруги на своих страницах в Инстаграм опубликовали видео и фото, на которых наслаждаются компанией друг друга.
Читайте также: Приянка Чопра и Ник Джонас показали архивные фото с помолвкиВлюбленные устроили себе романтическое свидание: ужин при свечах и с лепестками роз. Также рядом стояли большие буквы со словом «Навсегда».
На видео Ника видно, как за столом сидит красавица Приянка и улыбается. Можно сделать предположение, что супруги счастливы друг с другом и наслаждаются идиллией.
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