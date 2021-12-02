Звездные супруги показали, как отпраздновали годовщину свадьбы

Как отметили годовщину свадьбы Приянка Чопра и Ник Джонас: видео; фото: instagram.com/nicolasgerardin

Известная индийская актриса Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас отметили годовщину свадьбы – 3 года. Звездные супруги на своих страницах в Инстаграм опубликовали видео и фото, на которых наслаждаются компанией друг друга.

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Влюбленные устроили себе романтическое свидание: ужин при свечах и с лепестками роз. Также рядом стояли большие буквы со словом «Навсегда».

На видео Ника видно, как за столом сидит красавица Приянка и улыбается. Можно сделать предположение, что супруги счастливы друг с другом и наслаждаются идиллией.

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