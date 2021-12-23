Несколько простых советов и упражнений помогут тебе стать другим, счастливым и успешным человеком

Как часто мы слышим: «Пока ты не полюбишь себя, не увидеть тебе настоящей любви.» И все бы хорошо, но как научиться любить себя человеку, который никогда этого не умел и даже не представляет, как это? Ivona делится маленькими секретами большой любви к себе.

Как полюбить себя: советы психологов

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1. Любовь к себе должна быть безусловной, считает Михаил Лабковский. Ты у себя - одна единственная, другой не будет, поэтому, вместо того, чтобы выискивать в себе недостатки, стоит сосредоточиться на достоинствах. Хотя и это не совсем верно. Если говорить о любви романтической, свое сердце зачастую мы отдаем человеку не за его внешность и характер, а просто потому что он - это он. Такой неповторимый. Попробуйте отнестись к любви к себе так же: просто примите тот факт, что вы достойный любви.

2. Когнитивный психолог Оrсана Фадеева утверждает - взрослый человек самостоятельно формирует представления о себе. Таким образом, если твои убеждения на свой счет не делают тебя ни счастливей, ни лучше, стоит пересмотреть свою систему ценностей. Ты, по твоему мнению, далека от идеала, нарисованного в голове? Пора обратиться к другим идеалам, которые не будут тебя расстраивать, но вдохновлять и мотивировать.

3. Ты имеешь право на ошибку. Один из главных способов полюбить себя - научиться себя же прощать. К такому выводу пришла психолог Анетта Орлова. Ты имеешь право на плохое настроение, ты можешь устать, тебе позволено съесть лишнее пироженное. Не нужно казнить себя за каждый промах, относись к ошибкам, как к опыту.

Как полюбить себя и начать новую жизнь: советы, упражнения, книги pinterest.com

Как полюбить себя: психологические приемы и упражнения

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Есть множество приемов, и ни один из них не универсален. Однако женщинам, мечтающим полюбить себя, стоит запомнить несколько упражнений.

1. Напечатай на большом листе - ну хотя бы формата А4 - большими буквами, жирным шрифтом следующие слова: “Я - красивая, умная и обаятельная. Я - самая лучшая. Я добьюсь всего“. Текст, конечно, может быть и другим, но обязательно, чтобы он программировал тебя на успех и вызывал позитивные эмоции. Распечатай несколько таких листков и повесь их в доме.

2. Удобно устройся перед зеркалом. Оно должно быть настолько большим, чтобы ты смогла увидеть свою голову, плечи, руки, грудь. Смотри на свое отражение и постарайся его принять таким, какое оно есть. А теперь скажи человеку в зеркале о том, что ты его любишь и ценишь. Обратись к нему по имени так, как тебе всегда хотелось, чтобы тебя называли. Продолжай говорить своему отражению все то, что хотелось бы услышать тебе. Время выполнения упражнения - 10 минут в день.

Как полюбить себя и начать новую жизнь: советы, упражнения, книги pinterest.com

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3. Очень часто говорят, что любить себя стоит такой, какая ты есть. И это правильно. Но все же стоит и уважать себя за какие-то определенные достижения. Покажи себе, что ты достойна уважения. Например, начни делать зарядку каждое утро - это не только поможет тебе привести в порядок фигуру, но и докажет тебе, что у тебя сильная воля и ты способна при желании добиться всего.

4. Стоит развиваться и в интеллектуальном плане. Найди себе соответствующие твоим интересам курсы - допустим, иностранный язык, кройка и шитье, игра на гитаре…

5. Начни делать людям добро. Помоги подруге, переведи бабушку через дорогу, уступи место в транспорте инвалиду, пожертвуй детскому дому игрушек и одежды. Благодарность в глазах людей заставит тебя чувствовать себя нужной и любимой. И тогда, выходя утром на работу, подставляя лицо лучам теплого солнца, ты сможешь каждый день счастливо жмуриться и вздыхать от счастья.

Как полюбить себя и начать новую жизнь: советы, упражнения, книги pinterest.com

Любовь к себе: Полезная литература

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Рецепт счастья. Екатерина Сигитова

Аутентичность. Стивен Джозеф

Смелость не нравиться: как полюбить себя, найти свое призвание и выбрать счастье. Ичиро Кишими, Фумитаке Кога

Дары несовершенства. Брене Браун

Как полюбить себя, или Мама для Внутреннего Ребенка. Наоми Рейн

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