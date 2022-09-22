Використання передових технологій і повністю віддаленого процесу дозволяє надавати негайну допомогу особам з ампутаціями кінцівок у зонах бойових дій

Це стало можливим завдяки групі українських та міжнародних компаній, що діють у партнерстві з Національним реабілітаційним центром «Незламні» Першого медоб’єднання Львова. Перший біонічний протез уже встановлено.

Львів, 21 вересня 2022 р. – Unlimited Tomorrow, виробник високоякісних біонічних протезів рук, Singularity Group, глобальна впливова організація, яка дивиться в майбутнє, щоб допомогти лідерам краще зрозуміти, як експоненційні технології формуватимуть бізнес і суспільства в наступні роки, український фонд Red Line, що допомагає тим, хто знаходиться на червоних лініях війни, та команда провідної креативної агенції Tabasco оголосили про партнерство із Національним реабілітаційним центром «Незламні» Першого медичного об’єднання Львова, щоб надати функціональні протези кінцівок тим, хто цього потребує.

Фото: пресслужба

Організації запустили ініціативу вартістю 1 мільйон доларів для створення та доставки функціональних протезів кінцівок 100 людям з ампутованими кінцівками, насамперед жертвам російського вторгнення в Україну.

Війна калічить українців уже вісім років. Однак, якщо раніше травм зазнавали переважно військові, з лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, світ жахнувся від кількості постраждалих цивільних. Лише за попередніми оцінками це - десятки тисяч людей. Серед них сотні втратили кінцівки та потребують протезування.

«У Unlimited Tomorrow ми завжди прагнемо зробити високоякісні недорогі біонічні протези кінцівок широко доступними для тих людей, які їх потребують найбільше», — сказав Істон ЛаШапель, генеральний директор і засновник Unlimited Tomorrow. «Наше партнерство стало результатом наших спільних інтересів у допомозі постраждалим в Україні та підтримці якомога більшої кількості людей із протезами кінцівок. Хоча ми взяли на себе зобов’язання зібрати 1 мільйон доларів для цієї мети, ми повністю готові до розширення. Ми вважаємо це кроком до нашого бачення підвищення якості та доступності протезів у глобальному масштабі».

Завдяки використанню технології Unlimited Tomorrow пацієнти отримали доступ до протезів кінцівок за допомогою процесу 3D-сканування, 3D-моделювання, 3D-друку, розумних алгоритмів і віртуального спілкування. Ця технологія не тільки скорочує час, але й знижує ціну високофункціонального протеза руки з 20 000 - 100 000 доларів або більше до приблизно 10 000 доларів за кінцівку. Перший українець напередодні вже отримав свій біонічний протез. Ним став 32-річний львів’янин Юрій Бахір. Ліву кінцівку чоловік втратив внаслідок вибухової травми. Нині він звикає до біонічної руки і сподівається, що завдяки їй зможе жити максимально повноцінно. На таку кінцівку уже чекають кілька українських захисників. Серед них - 41-річний Олександр Яшук. Він втратив кінцівку у бою біля Чорнобиля. Чоловік каже, що для нього протез - це можливість бути незалежним. «Там в бою, коли я побачив, що руки немає, я насправді зрадів, що хоч сам живий. Що я ще буду зі своїми рідними, побачу їх, а вони мене. І зараз ця рука для мене - це шанс бути незалежним і корисним. Я зможу їздити на мотоциклі і піднімати рамки з медом на пасіці. Це важливо», - говорить Олександр Яшук. «Ми створюємо Національний центр реабілітації України «НЕЗЛАМНІ», щоб кожен українець мав змогу бути врятованим, протезованим і реабілітованим в своїй країні» - розповів Олег Самчук, генеральний директор Першого медичного об'єднання Львова.

Фото: пресслужба

«Протезування – це зараз один із пріоритетів нашої роботи, адже функціональних кінцівок потребують сотні пацієнтів, які уже до нас звернулися. Наш обов’язок про них потурбуватися. І зараз ми можемо це зробити, використовуючи найсучасніші технології. Велику повагу викликає те, що партнери надають українцям біонічні протези безоплатно».

Бандура Володимир, координатор проекту в Україні: «Ми раді залучити одного з найкращих виробників біонічних протезів для допомоги українцям. І вдумайтесь, індивідуальний високотехнологічний протез для Юрія був виготовлений за тиждень! В подальшому плануємо локалізувати частину виробничих процесів в Україні щоб швидко реагувати на запити тих кому потрібна допомога.»

Фото: пресслужба

Олександр Смірнов, співзасновник креативного агентства TABASCO: «Унікальність цього проекту, крім очевидної користі для постраждалих, - міжнародна інтеграція. Просто уявіть: фандрейзинг відбувається по всьому світу, сканування кінцівок проходить уві Львові, протез друкується в США, лікарі долучаються з усіх точок світу. Смарт-логістика, використання надсучасних технологій дозволяють досягти швидкості та економії. Щасливі бути причетними до цього.» Наступні кілька протезів для пацієнтів Першого медичного об’єднання Львова уже в процесі виготовлення. Також у медзакладі нині активно приймають замовлення на встановлення біонічних кінцівок рук Unlimited Tomorrow.

Щодо запиту на протези прохання звертатися до Першого медичного об’єднання Львова за телефоном: +380 800 333 003 або писати на фейсбук-сторінку

Фото: пресслужба

Unlimited Tomorrow — це компанія з виробництва медичних пристроїв, яка надає штучні руки наступного покоління особам із втратою верхніх кінцівок і розладами кінцівок. Unlimited Tomorrow поєднує новаторські технології, включаючи 3D-друк, 3D-сканування, 3D-моделювання, інтелектуальні алгоритми та повністю цифровий робочий процес, щоб отримати високоякісну біонічну руку наступного покоління за невелику частку вартості аналогічних пристроїв. Протезна рука компанії TrueLimb® є найбільш персоналізованою, легкою, зручною, довговічною та доступною біонічною рукою у світі. Це єдиний підрозділ у своєму роді, де всі компоненти виготовляються, збираються та обслуговуються на одному підприємстві в Сполучених Штатах . Пропонуючи доступ як через першу в галузі дистанційну модель, так і через клініцистів, Unlimited Tomorrow надає користувачам доступність і вибір. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт.

Singularity Group — це всесвітня організація, яка дивиться в майбутнє, щоб допомогти лідерам краще зрозуміти, як експоненційні технології формуватимуть бізнес і суспільства в наступні роки. Завдяки глибшому розумінню прискорених темпів змін і ролі, яку відіграють у них технології, ці лідери створюють величезний позитивний вплив, який покращує добробут людей і здоров’я планети. За останнє десятиліття Singularity працювала з більш ніж 75 000 керівників корпорацій, некомерційних організацій, урядів, інвесторів і наукових кіл. Завдяки 250 000 інноваторів, які прагнуть до впливу в мережі Singularity, 125 відділенням і партнерам на шести континентах і сильній цифровій присутності, Singularity Group охоплює мільйони людей щомісяця. Організація запустила понад 5000 соціальних ініціатив, і його випускники заснували понад 200 компаній. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://su.org . БФ «Ред Лайн Україна» – волонтерське об'єднання, що допомагає людям у зонах бойових дій, так званих «червоних лініях» війни. Гуманітарна допомога, спеціальні засоби та амуніція, паливо та ліки, – все, що може врятувати життя під обстрілами. БФ «Ред Лайн Україна» забезпечує захисників амуніцією, засобами зв'язку, тактичним одягом та взуттям, спецзасобами (генератори, дрони, засоби хімічного та протирадіаційного захисту й інші.), індивідуальними медичними аптечками.

TABASCO — компанія креативу, створена в Україні 10 жовтня 2006 року. Входить у групу компаній CMS Group. Розробляє стратегію і проводить трансформацію брендів, пропонує комунікаційні рішення, дизайн і брендинг, рекламні кампанії та консалтинг із маркетингу на всіх бізнес-етапах. Відома своїми масштабними стратегічними рішеннями в телекомунікаційному, фінансовому сегменті, антикризовими рішеннями, а також соціальними проектами, нагородженими найвищими преміями індустрії. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт.

Перше медичне об'єднання Львова – найбільша медична установа України, до якої входять дві дорослі лікарні та одна дитяча. З початку повномасштабної війни кваліфіковану медичну допомогу там уже отримали понад п’ять тисяч українців, які постраждали від бойових дій. З прифронтових лікарень поранених пацієнтів щотижня доправляють туди евакуаційними потягами та каретами швидких. Лікування постраждалих від війни українців відбувається в межах національного проєкту “НЕЗЛАМНІ” (“Unbroken Ukraine”), що включає в себе створення Національного центру реабілітації України «НЕЗЛАМНІ».

Національний реабілітаційний центр “Незламні“ (“Unbroken”) - це унікальне місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюють протези, тут їх виготовлятимуть. Окрім того, у Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових та цивільних. Проєкт реалізується Першим медичним об’єднанням Львова та Львівською міською радою за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.