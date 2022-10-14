Виктория Бекхэм предстала в самом модном платье этого сезона
Виктория в восхитительном образе
Читайте также: No Bra Day: ТОП-5 звездных красавиц, которые не любят носить бюстгальтерЗнаменитая британская дизайнер и бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм — настоящая икона стиля, которая диктует свои правила в модной индустрии. Так, Виктория своими последними выходами доказывает, что многие элементы гардероба этого сезона будут окрашены во всевозможные оттенки зеленого. Накануне жена Дэвида Бекхэма в очередной раз это подтвердила.
Своим блистательным образом Вики произвела фурор: она появилась в атласном изумрудном платье-тренче и прозрачных лодочках, дополнив лук сумкой этого же зеленого оттенка. Укладка в виде роскошных голливудских локонов стала идеальным завершением аутфита знаменитости. Похоже, пора отправляться за модными новинками, дабы успеть быть в тренде!
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- С чем носить яркие сапоги этой осенью: модные примеры от звезд
- Модный образ на октябрь: Джиджи Хадид показывает, какой головной убор носить прямо сейчас
- Блестящий выход: Зендая в абсолютно прозрачном комбинезоне на шоу Valentino