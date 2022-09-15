Эта обувь заняла почетное место среди осенних трендов

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Известная шведская супермодель Эльза Хоск сейчас привлекает к себе особое внимание со всех сторон. Эльза запустила долгожданный собственный бренд одежды, сделала новую стрижку(самую трендовую, кстати) и продолжает каждый день примерять на себя трендовые образы, которые срочно хочется повторить всем модницам. В этот раз знаменитость внедрила в свой аутфит туфли, которые стали самой стильной моделью сезона.

Так, на днях Хоск появилась на презентации Coach в романтичном осеннем луке: уютное вязаное платье звезда дополнила акцентными аксессуарами в виде пары лакированных туфель «Мэри Джейн» и красной сумки. Получился невероятно женственный, но в то же время яркий провокационный образ.

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