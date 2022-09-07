Известная армянская скрипачка стала модельером

В историях армянских и украинских народов много общего: стремление к независимости, ярко выраженная национальная самоидентификация, историческая борьба за свою Родину и агрессивный сосед. Армения — первая страна в мире, которая признала христианство государственной религией, а именно в Киеве произошло крещение Руси (не имеющей практически ничего общего с агрессивным кровожадным соседом-террористом).

Армянская кухня не похожа на украинскую, но обе они признаны одними из самых вкусных в мире. А вот в армянской культуре можно найти много общего — от книгопечатания до современной орнаменталистики.

Украинский фешн-дизайн был известен во всем мире задолго до войны. Сегодня многие мировые политики и селебритис с гордостью носят луки от отечественных дизайнеров, а цвета украинского флага и узоры вышиванок стали символом истинной свободы.

Армянский фешен-дизайн популярен больше в восточном регионе, да и война в Армении не была столь кровавой, жестокой и несправедливо-абсурдной, чтобы обратить на себя внимание всего мира. Но есть армянские дизайнеры, которые стали известны в мире и на фоне последнего карабахского конфликта. Маргарита Петросян — известная скрипачка, с гастролями побывавшая во многих уголках мира, сменила смычок на швейную иглу, открыв свое авторское ателье, в котором она выступает и конструктором, и модельером, и иногда швеей.

В своих работах Маргарита талантливо соединяет орнаменталистику прошлого с современным дизайном и текстилем. Кстати, модельер категорически отказалась от качественных турецких тканей,в связи с «соседской угрозой» (конфликт Армении и Турции тянется уже много веков).

Маргарита создает современные образы, используя индивидуальный подход к каждой заказчице, на основе национальных костюмов, и это схоже с трендом современной украинской фешн-индустрии.

фото: из личного архива

Впрочем, не только общие этномотивы объединяют армянский и украинский дизайн. «Моя коллега, с которой работаю уже третий год, живет в Харькове. Чудесный человек и талантливый дизайнер Valeri Gorodnicha, которая понимает меня с полуслова. Кстати, в процессе работы над вышивками мы обнаружили очень много сходства в элементах узоров национальных мотивов», — рассказывает Маргарита.

фото: из личного архива

Дизайн, мода, литература, театр — все это невидимая, но базовая, одна из основных поддержек каждого народа. Особенно народов, у которых схожие непростые судьбы. И именно в костюме можно максимально проявить свою национальную самоидентификацию — как в коллекциях Маргариты Петросян.

фото: из личного архива