Актриса в стильном образе

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Известная американская актриса Дженнифер Энистон всегда отличалась простым, но утонченным вкусом в одежде. Знаменитость не любит надевать на себя все то, что мода «скажет», а предпочитает больше практичные и универсальные вещи, которые можно комбинировать с различными предметами гардероба. Сегодня папарацци заметили Дженнифер в районе Беверли-Хиллз, где она в очередной раз это продемонстрировала.

Дженнифер Энистон Getty Images

Для неформального выхода актриса выбрала черную майку и свободные синие джинсы прямого кроя со средней посадкой. Отметим, что такие джинсы идеально подойдут для расслабленных летних аутфитов. Образ она дополнила модной соломенной шляпой, черной сумкой и сланцами. В таком луке спокойно можно отправляться гулять по городу или по делам.

Дженнифер Энистон Getty Images

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