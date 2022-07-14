Идеальные джинсы на лето 2022: показывает Дженнифер Энистон
Актриса в стильном образе
Читайте также: Вечно молодая и красивая: 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников снимками в купальникахИзвестная американская актриса Дженнифер Энистон всегда отличалась простым, но утонченным вкусом в одежде. Знаменитость не любит надевать на себя все то, что мода «скажет», а предпочитает больше практичные и универсальные вещи, которые можно комбинировать с различными предметами гардероба. Сегодня папарацци заметили Дженнифер в районе Беверли-Хиллз, где она в очередной раз это продемонстрировала.
Для неформального выхода актриса выбрала черную майку и свободные синие джинсы прямого кроя со средней посадкой. Отметим, что такие джинсы идеально подойдут для расслабленных летних аутфитов. Образ она дополнила модной соломенной шляпой, черной сумкой и сланцами. В таком луке спокойно можно отправляться гулять по городу или по делам.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Сразила всех наповал: дива Моника Беллуччи в безупречном образе
- Самый модный спортивный костюм на лето 2022: показывает Кендалл Дженнер
- Самые модные босоножки этого лета: показывает Анджелина Джоли