Отличная мотивация для занятий спортом

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Американская супермодель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер — обладательница одной из самых роскошных фигур среди звезд. Естественно, держать себя в тонусе ей помогают регулярные тренировки в спортзале: Кендалл несколько раз в неделю уделяет время этому занятию. В зимнем сезоне знаменитость тренировалась исключительно в темной одежде, но сейчас отдает предпочтение ярким цветам.

Кендалл Дженнер Getty Images

Недавно модель выбрала ярко-зеленый комплект с легинсами и топом, который дополнила укороченной кофтой, высокими носками, неоновыми слайдерами и практичной кожаной сумкой. Отметим, что такой костюм — настоящая находка для тех, кто желает привести свое тело в порядок, но не находит вдохновения и мотивации. Берем пример с Кендалл!

Кендалл Дженнер Getty Images

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