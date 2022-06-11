Стильный пример от герцогини Кембриджской

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Герцогиня Кембриджская вернулась к своим королевским рабочим обязанностям после долгих выходных по случаю празднования Платинового юбилея правления королевы. Так, сегодня Кейт Миддлтон посетила детский фонд Little Village в Лондоне, чтобы посмотреть, как проходит поддержка малоимущих семей. Напомним, что супруга принца Уильяма уже много лет поддерживает эту благотворительную организацию.

Кейт Миддлтон Getty Images

Для выхода в свет Кейт выбрала безупречный молочный жакет без пуговиц, который она надела поверх трикотажной майки в тон. Завершением образа стали черные классические брюки, базовые лодочки и клатч из плетеной кожи. Образ получился простым, но довольно-таки элегантным. В таком наряде можно отправиться и в офис, и на деловую встречу, и на прогулку. Берем на заметку такое стильное сочетание!

Кейт Миддлтон Getty Images

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