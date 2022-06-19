Как носить джинсы-бананы: стильный пример от Кэти Холмс
Берем пример с актрисы, которая всегда выглядит лаконично и эффектно
Читайте также: Самый красивый летний образ: показывает Ева ЛонгорияДжинсы-бананы — один из главных трендов нынешнего лета. Их уже носят Джей Ло, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Белла Хадид и многие другие знаменитости. К ним присоединилась и американская актриса Кэти Холмс, которая за последние несколько лет стала настоящей героиней стритстайла. Так, на днях ее заметили папарацци в Нью-Йорке, где актриса продемонстрировала один из самых стильных образов.
Знаменитость выбрала для своего аутфита джинсы-бананы, которые дополнила белым топом и укороченным жакетом, сделав акцент на своей идеальной фигуре. Выход завершили черные балетки на плоском ходу и сумочка с ремешком Chanel — настоящая база, которая должна быть у каждой девушки. Получился повседневный, практичный, но при этом очень эффектный лук.
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