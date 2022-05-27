Беременная топ-модель разочаровала поклонников своим образом на красной дорожке Каннского фестиваля

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Все звезды, которые посещают Каннский кинофестиваль, всячески пытаются удивить своими роскошными нарядами от лучших мировых брендов. Однако же не всем это удается. К примеру, бразильская топ-модель Адриана Лима, которая совсем скоро в третий раз станет мамой, продемонстрировала один из своих самых неудачных образов — по мнению поклонников и модных экспертов.

Адриана Лима Getty Images

Так, знаменитость предстала в длинном платье горчичного цвета от ливанского дизайнера Николаса Джебрана из кутюрной коллекции 2008 года. Наряд специально расширили в области живота, добавив сюда украшение с металлическими деталями, которое не совсем сочетается с заниженной юбкой. В качестве аксессуаров к луку беременная супермодель выбрала массивные серьги и кольца.

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