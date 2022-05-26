Шведская супермодель на красной дорожке Каннского кинофестиваля

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Без супермоделей красную дорожку Каннского кинофестиваля представить невозможно. Своими невероятными образами нас уже порадовали Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Кайя Гербер, Алина Байкова и многие другие. Так, вчера мероприятие посетила и шведская красавица Эльза Хоск, которая из года в год не пропускает поездку на Лазурный берег.

На этот раз бывший «ангел» Victoria’s Secret предстала в идеальном платье Valentino цвета фуксии. Длинный шлейф и декольте необычной формы сделали его похожим на райский цветок. Яркий лук Эльза дополнила стильными аксессуарами — высокими перчатками и колье с бриллиантами. Неординарная прическа и макияж в нюдовых тонах удачно подчеркнули черты лица супермодели. Пожалуй, этот образ точно войдет в историю Каннского фестиваля как один из лучших.

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