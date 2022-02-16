С чем носить кожаный жакет: показывает Жизель Оливейра
Новый образ бразильской модели
Читайте также: Самая желанная сумка сезона: показывает Ким КардашьянКожаный жакет — прекрасное вложение в базовый гардероб. Эта лаконичная верхняя одежда способна удачно дополнить простые и практичные аутфиты, что нам и продемонстрировала 28-летняя бразильская модель Жизель Оливейра на своей странице в instagram.
Так, Жизель в этом сезоне предлагает сочетать кожаный жакет с расстегнутой рубашкой, мини-юбкой и классическими полусапожками. Образ модель дополнила яркими аксессуарами — беретом в желтую клетку и сумкой Hermes лазурного оттенка, за которой охотятся многие модницы.
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