Новый образ бразильской модели

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Кожаный жакет — прекрасное вложение в базовый гардероб. Эта лаконичная верхняя одежда способна удачно дополнить простые и практичные аутфиты, что нам и продемонстрировала 28-летняя бразильская модель Жизель Оливейра на своей странице в instagram.

Так, Жизель в этом сезоне предлагает сочетать кожаный жакет с расстегнутой рубашкой, мини-юбкой и классическими полусапожками. Образ модель дополнила яркими аксессуарами — беретом в желтую клетку и сумкой Hermes лазурного оттенка, за которой охотятся многие модницы.

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