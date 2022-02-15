Новый образ модели

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Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, но в перерывах между показами Джиджи Хадид успевает засветиться и в стритстайл-хронике. Сегодня модель продемонстрировала стильный повседневный образ, который стоит взять на заметку перед тем, как наступит весна.

Джиджи Хадид Legion Media

Для своего выхода Джиджи выбрала светлое двубортное пальто классического кроя и длины со спущенной линией плеч, а в качестве «базы» — молочный трикотажный джемпер с вырезом, который заправила в кожаные брюки с разрезами. Из обуви модель отдала предпочтение кожаным Dr Martens, а завершила образ белой сумкой-багетом.

Джиджи Хадид Legion Media

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