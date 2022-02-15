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Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, но в перерывах между показами Джиджи Хадид успевает засветиться и в стритстайл-хронике. Сегодня модель продемонстрировала стильный повседневный образ, который стоит взять на заметку перед тем, как наступит весна.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Legion Media

Для своего выхода Джиджи выбрала светлое двубортное пальто классического кроя и длины со спущенной линией плеч, а в качестве «базы» — молочный трикотажный джемпер с вырезом, который заправила в кожаные брюки с разрезами. Из обуви модель отдала предпочтение кожаным Dr Martens, а завершила образ белой сумкой-багетом.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Legion Media

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