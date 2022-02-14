Невозможно налюбоваться роскошным образом супермодели

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Сегодня, 14 февраля, весь мир отмечает День святого Валентина — особенный праздник для всех влюбленных. Для романтичного настроения предлагаем взглянуть на светский выход Хайди Клум и Тома Каулитца. Накануне звёздная пара посетила ночное мероприятие в Калифорнии, в очередной раз восхитив поклонников своими непревзойденными аутфитами.

Хайди Клум и Том Каулитц Getty Images

Хайди Клум выбрала для вечеринки лавандовое платье со шнуровкой вдоль бедер и декольте, которое подчеркнуло ее великолепную подтянутую фигуру. Сверху платья супермодель кокетливо накинула бежевую шубу из искусственного меха, а в качестве обуви выбрала прозрачные босоножки. Любуемся и восхищаемся!

Хайди Клум Getty Images

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