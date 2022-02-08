«Ангел» Victoria's Secret нашла беспроигрышный вариант для романтического вечера

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Совсем недавно Фрида Аасен объявила о помолвке с миллионером Томми Чиабарой. Норвежская модель сейчас в компании избранника вовсю наслаждается отдыхом в Майями, откуда делится с подписчиками снимками в очень эффектных нарядах.

Так, вчера вечером Фрида на своей странице в Instagram опубликовала кадры, на которых позирует в соблазнительном черном платье с откровенными вырезами, бежевых босоножках и с сумкой на массивной цепочке. Лаконичная укладка и сияющий макияж отлично дополнили образ 27-летней звезды. К слову, такой наряд станет лучшим решением для романтического ужина на День святого Валентина с вашей второй половинкой.

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