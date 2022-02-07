Певица в роскошном образе

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В минувшие выходные, в Лос-Анджелесе, известная певица Николь Шерзингер стала гостьей на мероприятии ресторана Catch. Для праздничного вечера знаменитость выбрала классический образ в яркой весенней палитре.

Николь Шерзингер instagram.com/nicolescherzinger

Николь надела желтый костюм-двойку, состоящий из приталенного пиджака и широких брюк. Аутфит она дополнила базовой белой майкой, любимыми туфлями на каблуке и украшениями. Отметим, что такой лук станет прекрасной альтернативой для того случая, когда нужно одеться нарядно, но платья не по душе.

Николь Шерзингер instagram.com/nicolescherzinger

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