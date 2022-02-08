Голый живот, капор и шпильки со стразами: беременная Рианна показала, кто самая стильная звезда
Рианна продолжает шокировать публику
Читайте также: Как выглядит лучшая альтернатива вечернему платью: показывает Николь ШерзингерНа прошлой неделе новость о беременности Рианны буквально взорвала интернет — певица и ее бойфренд A$AP Rocky сообщили о радостном событии, опубликовав совместные фотографии. Вчера папарацци удалось ее поймать на подземной парковке в Беверли-Хиллз. Звезда отправилась на ужин с друзьями, выбрав для этого весьма экстравагантный наряд.
Рианна надела легинсы The Attico, которые дополнила откровенным топом с декольте в виде шнурков Jean Paul Gaultier. Также певица надела черный капор — ближайший «родственник» балаклавы. В качестве обуви 33-летняя знаменитость надела черные остроносые лодочки со сверкающим декором Jimmy Choo, завершив выход очками Balenciaga.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Самые модные джинсы весны 2022: показывает Кендалл Дженнер
- Стиль и роскошь: Дженнифер Лопес в «голом» платье и микро-жакете