Рианна продолжает шокировать публику

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На прошлой неделе новость о беременности Рианны буквально взорвала интернет — певица и ее бойфренд A$AP Rocky сообщили о радостном событии, опубликовав совместные фотографии. Вчера папарацци удалось ее поймать на подземной парковке в Беверли-Хиллз. Звезда отправилась на ужин с друзьями, выбрав для этого весьма экстравагантный наряд.

Рианна Legion Media

Рианна надела легинсы The Attico, которые дополнила откровенным топом с декольте в виде шнурков Jean Paul Gaultier. Также певица надела черный капор — ближайший «родственник» балаклавы. В качестве обуви 33-летняя знаменитость надела черные остроносые лодочки со сверкающим декором Jimmy Choo, завершив выход очками Balenciaga.

Рианна Legion Media

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