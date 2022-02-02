Ирина Шейк на прогулке с дочерью

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Каждый выход известной супермодели Ирины Шейк — настоящая модная сенсация. Знаменитость умеет эффектно выглядеть не только на подиуме, но и в повседневной жизни. Ирина выбирает хоть и простые образы, но производит восхитительный эффект. И недавнее появление Шейк на улицах Нью-Йорка с дочерью Леей — очередное тому подтверждение.

Ирина Шейк Legion Media

Для дневной прогулки звезда выбрала черный тотал-лук, который состоит из короткой дубленки, легинсов и высоких ботфортов, которые удачно подчеркнули длинные и стройные ноги Ирины. К слову, такая модель сапог — один из главных трендов предстоящей весны.

Ирина Шейк Legion Media

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