Удачная инвестиция в весенний гардероб

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Популярная супермодель Эмили Ратаковски на красных дорожках зачастую появляется в эффектных и провокационных образах. Девушка обожает «прозрачные» платья с откровенными разрезами. Однако в повседневной жизни Эмили предпочитает более скромные, комфортные и практичные наряды.

Эмили Ратаковски instagram.com/emrata

К примеру, на днях Ратаковски поделилась новым снимком, на котором позирует в сером кроп-топе, плотной рубашке цвета экрю и джинсах с завышенной талией и контрастной строчкой. На эти джинсы советуем обратить особое внимание, поскольку подобный деним будет очень актуален будущей весной.

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