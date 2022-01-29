Какие джинсы нужны всем будущей весной: показывает Эмили Ратаковски
Удачная инвестиция в весенний гардероб
Читайте также: Что надеть в пасмурную погоду: модный пример от Ирины ШейкПопулярная супермодель Эмили Ратаковски на красных дорожках зачастую появляется в эффектных и провокационных образах. Девушка обожает «прозрачные» платья с откровенными разрезами. Однако в повседневной жизни Эмили предпочитает более скромные, комфортные и практичные наряды.
К примеру, на днях Ратаковски поделилась новым снимком, на котором позирует в сером кроп-топе, плотной рубашке цвета экрю и джинсах с завышенной талией и контрастной строчкой. На эти джинсы советуем обратить особое внимание, поскольку подобный деним будет очень актуален будущей весной.
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