Как выбрать кожаную куртку: 5 золотых правил
Читайте также: 7 пар универсальных сапог на маленькой шпильке для стильных образовКожаная куртка – одна из самых универсальных и стильных вещей любого сезона. Рассказываем, как выбрать модель, которая не устареет со временем и при этом подойдет к разным вещам вашего гардероба.
1. Определитесь с фасоном
Для начала следует подумать, какая куртка вам необходима, с какими вещами собираетесь сочетать, и куда планируете ее надевать. Если у вас уже есть модель классического кроя, то советуем обратить внимание на более особенный вариант. К примеру, куртку-косуху, куртку-бомбер или укороченную кожанку.
2. Обозначьте бюджет
Сразу определитесь с суммой, которую вы готовы заплатить за кожаную куртку, поскольку их стоимость варьируется до нескольких тысяч. Естественно, это зависит от качества, производителя и самого магазина-продавца. Если вы решили приобрести куртку онлайн, то сможете произвести сортировку изделий по стоимости — это поможет значительно сэкономить ваше время и силы. В магазине также целесообразно обратиться к продавцу, чтобы он показал вам модели в пределах обозначенной суммы.
3. Учитывайте индивидуальные особенности внешности при покупке
Самое главное правило при покупке любой вещи — подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. Поэтому всегда так важно оценивать вещь перед покупкой. Даже если вам сильно понравилась конкретная модель, — отбросьте эмоции. Приглянитесь: действительно ли она вам подходит? Каждый сезон дизайнеры фантазируют в отношении фасонов, цветов и отделки, так что найти вариант по душе смогут все.
4. Уделите внимание качеству
Для пошива кожаной куртки предпочтительно используют овчину или телячью кожу. Лучшими производителями принято считать Италию и Турцию. Качественная кожа очень прочна — она не изнашивается, не рвётся и не вытирается. При покупке кожаной куртки также стоит обратить пристальное внимание на фурнитуру, качество швов и подкладку.
5. Выбирайте нужный размер
Самое главное — правильно подобрать размер кожаного изделия: куртка должна быть немного свободна, чтобы первым слоем вы могли надеть не только футболку, но и свитер или худи.
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