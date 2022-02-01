Готовимся к весне заранее

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1. Определитесь с фасоном

Кожаная куртка – одна из самых универсальных и стильных вещей любого сезона. Рассказываем, как выбрать модель, которая не устареет со временем и при этом подойдет к разным вещам вашего гардероба.

Для начала следует подумать, какая куртка вам необходима, с какими вещами собираетесь сочетать, и куда планируете ее надевать. Если у вас уже есть модель классического кроя, то советуем обратить внимание на более особенный вариант. К примеру, куртку-косуху, куртку-бомбер или укороченную кожанку.

2. Обозначьте бюджет

Сразу определитесь с суммой, которую вы готовы заплатить за кожаную куртку, поскольку их стоимость варьируется до нескольких тысяч. Естественно, это зависит от качества, производителя и самого магазина-продавца. Если вы решили приобрести куртку онлайн, то сможете произвести сортировку изделий по стоимости — это поможет значительно сэкономить ваше время и силы. В магазине также целесообразно обратиться к продавцу, чтобы он показал вам модели в пределах обозначенной суммы.

Модная кожаная куртка весна 2022 Getty Images

3. Учитывайте индивидуальные особенности внешности при покупке

Самое главное правило при покупке любой вещи — подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. Поэтому всегда так важно оценивать вещь перед покупкой. Даже если вам сильно понравилась конкретная модель, — отбросьте эмоции. Приглянитесь: действительно ли она вам подходит? Каждый сезон дизайнеры фантазируют в отношении фасонов, цветов и отделки, так что найти вариант по душе смогут все.

4. Уделите внимание качеству

Для пошива кожаной куртки предпочтительно используют овчину или телячью кожу. Лучшими производителями принято считать Италию и Турцию. Качественная кожа очень прочна — она не изнашивается, не рвётся и не вытирается. При покупке кожаной куртки также стоит обратить пристальное внимание на фурнитуру, качество швов и подкладку.

Модная кожаная куртка весна 2022 Getty Images

5. Выбирайте нужный размер

Самое главное — правильно подобрать размер кожаного изделия: куртка должна быть немного свободна, чтобы первым слоем вы могли надеть не только футболку, но и свитер или худи.

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