Певица в эффектном образе

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Известная певица Кэти Перри в последнее время очень редко появляется на публике. Но накануне папарацци заметили певицу по дороге в студию SNL. И этот выход звезды — настоящее модное событие.

Кэти Перри Legion Media

Молодая мама продемонстрировала безупречную форму в комплекте из бордовой кожи: брюках и топе-корсете с волнующими вырезами и «узлом», обвивающим шею. На плечи Кэти накинула шубу из длинного черного меха, ставшую ярким акцентом в этом стильном ансамбле.

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