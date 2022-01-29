Покруче Меган Фокс: Кэти Перри предстала в очень необычном для себя образе
Певица в эффектном образе
Читайте также: Самое эффектное платье для Дня святого Валентина: показывает Кайли ДженнерИзвестная певица Кэти Перри в последнее время очень редко появляется на публике. Но накануне папарацци заметили певицу по дороге в студию SNL. И этот выход звезды — настоящее модное событие.
Молодая мама продемонстрировала безупречную форму в комплекте из бордовой кожи: брюках и топе-корсете с волнующими вырезами и «узлом», обвивающим шею. На плечи Кэти накинула шубу из длинного черного меха, ставшую ярким акцентом в этом стильном ансамбле.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: