Рассказываем, какие виды каблуков будут в тренде в следующем сезоне

Какой каблук будет в моде в 2022 году: 3 главных тренда Getty Images

Каблук-трапеция

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Такая форма держится в списке трендов последние несколько сезонов. Неудивительно, ведь трапециевидный каблук выглядит эффектно на многой обуви, будь то ботильоны, сапоги или туфли. Главная его особенность в том, что даже очень высокий каблук-трапеция невероятно устойчив. К тому же, он способен визуально вытянуть силуэт и скрыть недостатки фигуры.

Каблук-трапеция Getty Images

Массивная платформа

Массивная форма каблука в этом сезоне будет использоваться не только при создании кроссовок и грубых ботинок, но и — изящных туфлей и босоножек. Стилисты рекомендуют носить такую обувь с платьями-комбинациями, коктейльными нарядами и деловыми костюмами.

Массивная платформа Getty Images

Толстый каблук

Толстый каблук считается самым любимым у многих женщин, ведь смотрится он всегда элегантно и красиво. В 2022 по-прежнему будут в тренде сапоги, ботильоны, лоферы и туфли на каблуке геометрической формы (квадратной и цилиндрической).

Толстый каблук Getty Images

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