Рассказываем о моделях, которые будут актуальны в новом сезоне

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Ретромодели

Кроссовки сегодня — самая незаменимая пара обуви, ведь их можно носить куда угодно и с чем угодно. Под платье или деловой костюм — трендовая модель одинаково здорово будет смотреться с любым повседневным луком. Ivona предлагает изучить тенденции, которые подскажут, какие модные женские кроссовки нужно купить прямо сейчас.

Кроссовки в винтажном стиле Getty Images

Кроссовки в винтажном стиле Getty Images

В новом сезоне будет преобладать классический винтажный стиль. Выбирайте минималистичные модели из кожи натуральных светлых оттенков. Такие кроссовки можно носить с чем угодно — от коктейльных платьев до костюмов «двойки».

Кроссовки с цветными вставками

Кроссовки с цветными вставками Getty Images

Кроссовки с цветными вставками Getty Images

Естественно, нельзя будет обойтись без ярких и цветастых фасонов. Чтобы аккуратно внедрить тренд в свой гардероб, выбирай классические силуэты, дополненные скромными цветными деталями.

Женские модели с платформой

Женские кроссовки с платформой Getty Images

Женские кроссовки с платформой Getty Images

Также огромную популярность набирают модные молодежные кроссовки с максимально толстой подошвой. Вариант в стиле spice-girls продолжают носить модные инфлюенсеры, а известные бренды добавляют объемные модели в свои коллекции 2022 года.

Классические модели

Nike Air Force Getty Images

Reebok Classic Getty Images

Какими бы новыми трендами не был наполнен предстоящий сезон, классике всегда «отведено» почетное место. Если вы до сих пор храните любимую пару из 80-х или 90-х, пришел их час. Среди самых модных классических кроссовок числятся следующие модели:

Nike Air Force Reebok Classic Adidas Originals Gazelle

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