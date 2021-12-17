Самые модные женские кроссовки в 2022 году: главные тренды
Читайте также: Итоги 2021 года: ТОП-5 главных модных трендовКроссовки сегодня — самая незаменимая пара обуви, ведь их можно носить куда угодно и с чем угодно. Под платье или деловой костюм — трендовая модель одинаково здорово будет смотреться с любым повседневным луком. Ivona предлагает изучить тенденции, которые подскажут, какие модные женские кроссовки нужно купить прямо сейчас.
Ретромодели
В новом сезоне будет преобладать классический винтажный стиль. Выбирайте минималистичные модели из кожи натуральных светлых оттенков. Такие кроссовки можно носить с чем угодно — от коктейльных платьев до костюмов «двойки».
Кроссовки с цветными вставками
Естественно, нельзя будет обойтись без ярких и цветастых фасонов. Чтобы аккуратно внедрить тренд в свой гардероб, выбирай классические силуэты, дополненные скромными цветными деталями.
Женские модели с платформой
Также огромную популярность набирают модные молодежные кроссовки с максимально толстой подошвой. Вариант в стиле spice-girls продолжают носить модные инфлюенсеры, а известные бренды добавляют объемные модели в свои коллекции 2022 года.
Классические модели
Какими бы новыми трендами не был наполнен предстоящий сезон, классике всегда «отведено» почетное место. Если вы до сих пор храните любимую пару из 80-х или 90-х, пришел их час. Среди самых модных классических кроссовок числятся следующие модели:
- Nike Air Force
- Reebok Classic
- Adidas Originals Gazelle
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