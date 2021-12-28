Модель поделилась провокационным снимком со съемок

Читайте также: ТОП-12 самых стильных женщин 2021 года по версии Vogue

Не так давно супермодель Белла Хадид возобновила сотрудничество с Victoria’s Secret. Белла вновь участвует в съемках для рекламной кампании и лукбука бренда. В прошлом модель также была среди «ангелов» знаменитой марки.

Фото с бэкстейджа Хадид опубликовала на своей странице в Instagram. На «горячем» снимке супермодель позирует в нижнем белье: полупрозрачных бикини и в корсетном бюстгальтере с кружевом. Объемная укладка удачно дополнила провокационный образ звезды.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: