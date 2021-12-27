Над 56-летней актрисой время не властно

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Вчера, 26 декабря, 56-летняя Элизабет Херли в очередной раз произвела фурор своими фотографиями в откровенном образе. На них актриса и секс-символ Британии предстала в винтажном розовом мини-платье Versace с голографическим принтом.

Отметим, что такой смелый наряд в очередной раз доказал, что возраст красоте не помеха. Актриса продолжает сохранять идеальные пропорции, которые были в 90-х. При росте 173 см ее вес составляет всего 59 кг вот уже почти 30 лет.

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