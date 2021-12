Эти модные оттенки будут в тренде 2022 года

Модные бренды уже представили коллекции весна/лето-2022. И цветовой гаммой, которой они отдали предпочтение стали такие цвета: оригинальный синий с фиолетово-красным оттенком Very Peri, представленный Институтом цвета и оранжевый, пишет Who What Wear.

Синий цвет pixabay.com

Стоит отметить, что модников ждет яркая весна и лето, ведь кроме всех оттенков сиреневого и фиолетового, в моду вернулся оранжевый – цвет апельсина. Такой оттенок уже демонстрировали в коллекциях брендов Oscar de la Renta и Gucci.

Также в моду войдут пудрово-оранжевый пастельного оттенка и гибридный желто-оранжевый оттенок, как в коллекциях Prabal Gurung и Chanel.

Дизайнеры рекомендуют смешивать сразу два модный оттенка: сиреневый и оранжевый и тогда каждый, кто хочет быть в тренде, получит желаемое.

