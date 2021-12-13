Не пайетками едиными!

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Новогодняя ночь — это одна из немногих в году вечеров, когда наконец-то можно позволить надеть на себя все самое яркое, смелое и блестящее, не боясь выглядеть чересчур откровенной. В том числе, платья с перьями. Этот стильный вечерний наряд регулярно мелькает на красных ковровых дорожках и в коллекциях модных Домов. Причем, многие дизайнеры решили не ограничиваться платьями, представив украшенные перьями сумки, корсеты и даже джинсы.

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Даже если вы из тех, кто все еще скептично и настороженно относится к идее носить подобные вещи в повседневности, вы вряд ли сможете устоять перед вечерними платьями с перьями из нашей новогодней подборки. В ней найдутся варианты на любой вкус — от мини до лаконичных моделей в пол. Не бойтесь быть самой красивой в этот Новый год!

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