Певица на съемках второго сезона «Убийства в одном здании»

Этим летом никто не мог оторваться от сериала «Убийство в одном здании», где одну из главных ролей сыграла певица Селена Гомес. В кадре звезда появлялась в яркой шубе и клетчатых брюках, а на ногах неизменно — оранжевые ботинки на платформе.

Селена Гомес Backgrid

Папарацци заметили Селену на съемочной площадке, которая развернулась около того самого дома, где происходят все события сериала. Она прогуливалась по улице в тех самых ботинках, прямых трикотажных брюках и необычной шубе на замке, из-под которой был виден объемный свитер шоколадного оттенка. Завершили образ крупные серьги-кольца.

Селена Гомес Backgrid

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