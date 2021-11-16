Платье-комбинация станет вашей лучшей инвестицией

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На прошедших выходных Леонардо Ди Каприо отметил свой день рождения — популярному голливудскому актеру исполнилось 47 лет. Как известно, с 2018 года он встречается с падчерицей Аль Пачино — моделью итальянского происхождения Камилой Морроне. Пара редко попадает в объективы камер, но вчерашний день стал исключением. Поздно ночью репортерам удалось заснять кадры их свидания в Лос-Анджелесе.

Камила Морроне Backgrid

Для встречи со своим возлюбленным 24-летняя Камила выбрала изящное платье-комбинацию оттенка розового шампанского. Шелковая ткань подчеркнула потрясающие изгибы тела девушки — и талия, и лиф выглядят безупречно. К слову, такое платье, как у Камилы — идеальный вариант, который подойдет как для соблазнительных свиданий, так и — громких вечеринок.

Камила Морроне Backgrid

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