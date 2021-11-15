Умопомрачительный образ знаменитости

Дженнифер Лопес минувший уикенд провела в Вегасе. Для насыщенных выходных в столице развлечений звезда выбрала очень эффектный образ.

52-летняя певица сделала ставку на нежно-голубое платье из шелка с открытой спиной. Наряд отлично подчеркнул фигуру Джей Ло и бронзовый загар. Образ она дополнила серебряными босоножками на экстремальном каблуке и миниатюрной сумкой, инкрустированной стразами. Сверкающие бриллианты и макияж с акцентом на глаза отлично дополнили вечерний аутфит.

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