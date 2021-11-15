Актриса выбирает главные тренды сезона

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Иногда встречаются вещи, которые не только превосходят ожидания, но и украшают буквально любую фигуру. Одна из них — брюки палаццо из коллекции The Row весна-лето 2022, которые надела известная актриса Эль Фаннинг. Казалось бы, ничего нового: подобный фасон актуален уже не первый сезон. Однако бренд ещё больше усилил производимый эффект, сыграв на контрасте широких брюк и «корсетной» талии.

Эль Фаннинг instagram.com/ellefanning

Настолько самодостаточная вещь требовала спокойного верха, и Эль Фаннинг сочетала брюки с простой белой футболкой. Звезда «отыгралась» на туфлях, подобрав пару из последней коллекции Loewe, запомнившейся не просто фигурными, а сюрреалистичными каблуками — модель со шпильками, пронзающими яйцо.

Туфли из коллекции Loewe instagram.com/ellefanning

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