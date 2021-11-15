Термобелье: что нужно знать о нем перед покупкой
Читайте также: Как выбрать качественный пуховик на зиму: ТОП-5 лайфхаковВо время сильных холодов усиливается потеря тепла организмом. Чтобы сберечь тепло, было создано специальное нижнее белье. У него может быть разное предназначение, поэтому существует несколько специальных видов:
- Теплосберегающее термобелье — его стоит приобретать тем, кто находится более 2-х часов в день на холоде при малой подвижности.
- Влаговыводящий тип термобелья — вариант предназначен для тех, кто занимается спортом на свежем воздухе, совершает активные прогулки или работает на холоде с повышенной физической нагрузкой.
- Гибридное термобелье — состоит из двух слоев, один из которых помогает выводить лишнюю влагу, другой — сохраняет тепло.
Чем больше синтетики — тем теплее
Считается, что синтетическая одежда — не очень хороша для ношения. Но в случае с термобельем все с точностью наоборот. Чем больше синтетических добавок в теплосберегающем комплекте, тем эффективнее оно будет отводить лишнюю влагу от тела.
Как правило, лучшие модели имеют два слоя: нижний из синтетики, а верхний — из шерсти (чаще всего мериноса), которая приятна в ношении. Кроме того, шерсть мериноса не впитывает запахи тела (например, пота) — и такое белье можно носить в течение многих часов и даже дней. Для занятий активным спортом оно не подходит, но в повседневной носке — лучше не придумаешь!
На что обращать внимание при покупке
Самым удобным, практичным и теплым вариантом согревающей экипировки считается комплект из футболки с длинным рукавом и облегающих легинсов. Покупка термобелья будет удачной, если в магазине вы обратите внимание на следующие моменты:
- размер вещи — белье должно плотно прилегать к коже
- количество швов — у качественных моделей их должно быть немного
- структура швов — они должны быть плоскими и гладкими, «смотрящими» наружу
- разная плотность ткани: в зонах активного износа — потолще; в местах с повышенным потоотделением — потоньше
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