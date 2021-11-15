Если вы задумались о полезном приобретении – комплекте термобелья – расскажем, каким оно бывает, и на что стоит обратить внимание при выборе

Термобелье: что нужно знать о нем перед покупкой Pinterest

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Теплосберегающее термобелье — его стоит приобретать тем, кто находится более 2-х часов в день на холоде при малой подвижности. Влаговыводящий тип термобелья — вариант предназначен для тех, кто занимается спортом на свежем воздухе, совершает активные прогулки или работает на холоде с повышенной физической нагрузкой. Гибридное термобелье — состоит из двух слоев, один из которых помогает выводить лишнюю влагу, другой — сохраняет тепло.

Во время сильных холодов усиливается потеря тепла организмом. Чтобы сберечь тепло, было создано специальное нижнее белье. У него может быть разное предназначение, поэтому существует несколько специальных видов:

Модное термобелье 2021 Pinterest

Чем больше синтетики — тем теплее

Считается, что синтетическая одежда — не очень хороша для ношения. Но в случае с термобельем все с точностью наоборот. Чем больше синтетических добавок в теплосберегающем комплекте, тем эффективнее оно будет отводить лишнюю влагу от тела.

Как правило, лучшие модели имеют два слоя: нижний из синтетики, а верхний — из шерсти (чаще всего мериноса), которая приятна в ношении. Кроме того, шерсть мериноса не впитывает запахи тела (например, пота) — и такое белье можно носить в течение многих часов и даже дней. Для занятий активным спортом оно не подходит, но в повседневной носке — лучше не придумаешь!

Модное термобелье 2021 fendi.com

На что обращать внимание при покупке

Самым удобным, практичным и теплым вариантом согревающей экипировки считается комплект из футболки с длинным рукавом и облегающих легинсов. Покупка термобелья будет удачной, если в магазине вы обратите внимание на следующие моменты:

размер вещи — белье должно плотно прилегать к коже

количество швов — у качественных моделей их должно быть немного

структура швов — они должны быть плоскими и гладкими, «смотрящими» наружу

разная плотность ткани: в зонах активного износа — потолще; в местах с повышенным потоотделением — потоньше

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