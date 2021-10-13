Перед покупкой пуховик нужно обязательно померять, пощупать и внимательно осмотреть

Вес играет важную роль

Читайте также: Как правильно выбрать качественную шубу

Запомните, хороший пуховик — это легкий пуховик. Чем больше процент пуха в составе, тем теплее и легче куртка. Однако производители добавляют в состав греющего слоя перо или синтетические наполнители. Перо тяжелее и греет меньше, чем пух. Наиболее распространенные пропорции — 80% пуха и 20% пера. Если перо составляет 50% и больше, куртка становится тяжелой. Носить такой пуховик вовсе неудобно. Поэтому хорошо взвесьте свое решение во всех смыслах. Пуховик должен весить не более 1 кг.

Длинный пуховик pinterest.com

Выбираем модель

Первые куртки-пуховики обрели популярность в 80-х годах. Это были «дутые» модели с широкими горизонтальными полосами-простежками. Молодежь быстро оценила преимущества новинки: легкость, тепло и комфорт. И сегодня, спустя уже 40 лет, такие модели по-прежнему пользуются огромным спросом. Обратного не скажешь о «трендовых» моделях. Мода на декоративные детали и фасоны «платья» уже давно не в моде. Поэтому при выборе пуховика, руководствуйтесь принципом практичности и универсальности.

Качество

Если пуховик нельзя стирать, манжеты и воротник оторочены мехом или расшиты стразами, ухаживать за таким будет гораздо сложнее, а значит, он быстро потеряет первоначальный вид. В этом сезоне в тренде пуховики из эко-кожи.

Короткий пуховик pinterest.com

Цвет

Читайте также: Как правильно постирать пуховик в домашних условиях

Когда мы говорим о базовых вещах, дизайнеры рекомендуют выбирать вещи стандартных цветов: белый, серый, черный или темные тона. Это может быть цвет шоколада, синий, темно-зеленый. Согласитесь, что к примеру, пуховик цвета фуксии быстро надоест. «Нежные» пастельные очень красивы, но их сложнее сочетать с другими элементами вашего гардероба, и они более маркие. Если все-таки есть желание добавить цвета, — лучше разукрасить аксессуарами: шарфами, головными уборами, перчатками и обувью.

Яркий пуховик pinterest.com

Длина

Если вы планируете носить пуховик с брюками, выбирайте длину минимум до бедренной косточки. Мини-варианты до талии в нашем климате неактуальны. Позаботьтесь о своем здоровье. Если же вы носите и платья или юбки, лучше предпочесть удлиненные пуховики-пальто.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: