Певица и актриса в Лондоне в самом сверкающем образе Alexander McQueen

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После недавней премьеры картины «Дом Гуччи» Ридли Скотта исполнительница главной роли — Леди Гага решила задержаться на Туманном Альбионе. На радость поклонникам звезды — даже ее повседневные образы «скучными» уж точно не назовешь. Двери отеля в центре города Гага покидала так, будто по парадной лестнице спускается обитательница Букингемского дворца.

Леди Гага Instagam

Этот образ из коллекции Alexander McQueen напоминает люстры с подвесками в покоях Ее Величества. В данном случае, сверкающими стеклянными кристаллами расшит как жакет артистки, так и — ее чулки! Впрочем, скромничать — не в привычке Леди Гаги.

Леди Гага Instagam

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