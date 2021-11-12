Короткое платье — всегда хорошая идея

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Последний альбом известной исполнительницы Тейлор Свифт вышел 9 лет назад. После этого долгое время певица избегала прессы, практически не появляясь на мероприятиях. Однако сейчас 31-летняя знаменитость готовит масштабное возвращение. Тейлор обновила релиз альбома, который получил переиздание и теперь называется Red (Taylor’s Version).

Тейлор Свифт Getty Images

О новом релизе звезда рассказала в рамках сразу двух интервью. Оба раза Свифт выбрала очень эффектные образы. Певица сделала ставку на короткие платья. На одном из шоу она появилась в белом мини с аппликацией и в туфлях на каблуке из золотистой кожи. В другой день Тейлор выбрала провокационное черное платье с декольте и открытыми плечами. Этот наряд она дополнила замшевыми туфлями с украшением в виде кристаллов.

Тейлор Свифт Getty Images

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