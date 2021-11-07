Лаконичный образ, который легко повторить

Читайте также: Какие джинсы все будут носить в 2022: показывает Белла Хадид

Модель Роузи Хантигнтон-Уайтли — образец элегантности и изящности. Все благодаря минималистичному крою и спокойной палитре вещей, которые она выбирает не только для важных мероприятий, но и для обычных прогулок по Лондону.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

В этот раз беременная звезда позировала в белом длинном пальто, поверх которого она надела теплый свитер вместо шарфа — отличная идея для долгих осенних прогулок. Свой образ Роузи дополнила сумкой Prada, ботинками Bottega Veneta и своими любимыми солнцезащитными очками Celine.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Вам будет интересно прочитать на Ivona: