Супермодель в очень нескромном образе

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Адриана Лима — одна из самых знаменитых бразильских топ-моделей на планете. Звезда вошла в число гостей #Qatarcreates. Под таким названием на этой неделе в Дохе проходит серия мероприятий на стыке искусства и моды.

Адриана Лима Getty Images

На открытии выставки дизайнера Верджила Абло «Фигуры речи» в Дохе Адриана появилась в маленьком черном платье. Ничего общего с французской классикой этот откровенный наряд не имеет. Платье выполнено из неожиданного плотного бархатистого вельвета с многочисленными молниями по задумке «не застегивается до конца», что делает это мини-творение Michael Costello еще более пикантным.

Адриана Лима Getty Images

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