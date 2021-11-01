Супермодель побила собственный рекорд

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Ирине Шейк не привыкать удивлять публику своими образами. Она уже давно превратила сексуальные корсеты и откровенные мини-платья в свою повседневную униформу — в таком виде она может прийти и на модную вечеринку, и просто выйти на пешую прогулку по Нью-Йорку. Но совсем недавно девушка превзошла сама себя: для очередного выхода она выбрала даже более дерзкий образ, чем обычно.

Ирина Шейк Getty Images

Ирина решила пройтись по Нью-Йорку в образе эдакой женщины-кошки. Она оделась в черное боди, заменившее ей комбинезон, сексуальные ботфорты, трендовый кожаный плащ и дополнила все это стеганой сумкой-ведром Burberry. Неизвестно, куда девушка направлялась в таком виде — но уверены, что свою дозу повышенного внимания со стороны окружающих она получила в любом случае.

Ирина Шейк Getty Images

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