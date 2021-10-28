Модель примерила образ героини мультфильма Тима Бертона

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Кендалл Дженнер поделилась в инстаграме новыми снимками. Для фотосессии модель показала свой хэллоуинский наряд. 25-летняя звезда примерила образ Эмили из мультфильма Тима Бертона «Труп невесты».

Невеста Кендалл получилась куда более раскованная: вместо объемного платья с корсетом модель выбрала шелковое нижнее белье, туфли на экстремальном каблуке и прозрачные перчатки. Провокационный аутфит она дополнила длинной фатой с кружевом и жемчужным чокером.

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