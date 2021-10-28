Уж замуж невтерпеж: Кендалл Дженнер показала самый эффектный костюм на Хэллоуин
Модель примерила образ героини мультфильма Тима Бертона
Читайте также: Морская царевна: Хейли Бибер показала, как накраситься на Хэллоуин, чтобы стать королевой балаКендалл Дженнер поделилась в инстаграме новыми снимками. Для фотосессии модель показала свой хэллоуинский наряд. 25-летняя звезда примерила образ Эмили из мультфильма Тима Бертона «Труп невесты».
Невеста Кендалл получилась куда более раскованная: вместо объемного платья с корсетом модель выбрала шелковое нижнее белье, туфли на экстремальном каблуке и прозрачные перчатки. Провокационный аутфит она дополнила длинной фатой с кружевом и жемчужным чокером.
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