Модель была замечена в Нью-Йорке

По мере того, как температура за окном понижается, Эмили Ратаковски постепенно обнажается. Недавно модель была замечена в центре Нью-Йорка — Эмили направлялась на вечеринку.

Эмили Ратаковски Getty

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Для вечернего выхода звезда выбрала серый мужской костюм. Однако надела его на голое тело, благодаря чему строгий образ автоматически перешел в разряд сексуальных. Вместо шпилек Эмрата отдала предпочтение удобным сандалиям на небольшом каблуке. А в качестве аксессуара подобрала минималистичную серебряную цепь.

Эмили Ратаковски Getty

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