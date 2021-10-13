Как выглядят самые модные брюки на осень: показывает Хейли Бибер
Модель делает ставку на черный цвет
Широкие, удобные, мягкие и модные — именно так можно описать идеальные брюки на каждый день. И, кажется, Хейли Бибер нашла именно такие. По крайней мере, очень хочется проводить в них большую часть времени.
Читайте также: Работа над ошибками: какие вещи нельзя сочетать в одном образеТак, звезда попала в объективы папарацци в черных хлопковых брюках с легким эффектом выцветшего омбре. Благодаря резинке на поясе можно регулировать посадку — Хейли остановилась на максимально низкой, обнажив тем самым пресс и дополнив образ укороченным топом. Сверху модель накинула черный классический пиджак свободного кроя. А завершила образ кроссовками Yeezy.
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