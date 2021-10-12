Рианна снялась в рекламном кампейне своего бренда Savage X Fenty

Несколько недель назад на платформе Amazon отгремел показ самого сексуального и толерантного нижнего белья на планете — Savage X Fenty. И теперь его владелица, Рианна «открывает продажи». Бывшая певица и преуспевающая бизнесвумен, как всегда, лично представляет самые жаркие модели из новой коллекции.

Рианна Instagam

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Рианна Instagam

На изображениях в инстаграме марки Рири одета в абсолютно прозрачный комбинезон из тонкого кружева и позирует, растянувшись на подоконнике в одном из небоскребов. На кадрах заметно, что у пикантного комбинезона есть одна любопытная деталь — большой вырез на животе, который Рианна тем не менее прикрыла. Кроме того, у сексуального комбинезона только один рукав. Отличная замена домашнему халату во время домашнего романтического ужина при свечах.

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